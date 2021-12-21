У податковій назвали суми податків та внесків, які будуть зобов'язані сплачувати ФОП з 1 січня 2022 року

У держбюджеті-2022 закладено нові показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення податкових відрахувань. Про це нагадали у Головному управління ДПС у Київській області.



Мінімальна заробітна плата у 2022 році :

- з 1 січня 2022 року — 6500 грн;

- з 1 жовтня 2022 року — 6700 грн.

Нарахування ЄСВ:

Ставка нарахування єдиного внеску становить 22%.

Мінімальний розмір страхового внеску:

- з 1 січня 2022 року — 1430,0 (6500,0×22%);

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн. (6700,0×22%).

Максимальна сума страхового внеску :

- з 1 січня 2022 року становить 21 450,0 грн.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0×15 = 97500,0 грн.). Звідси максимальна сума страхового внеску:

6500,0×15×22% = 21 450,0 грн. Це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума одержаного застрахованою особою доходу становитиме 97 500 грн. на місяць та більше.

- з 1 жовтня 2022 року максимальна сума страхового внеску становитиме 22110 грн. (6700,0×15×22%).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2022 року — 2481,0 грн., з 1 липня — 2600,0 грн., з 1 грудня — 2684,0 грн.

Виходячи з наведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку у 2022 році становитимуть:

ФОП I групи

ЄСВ

- з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн;

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок — 248,10 грн. — не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року.

ФОП II групи

ЄСВ

- з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн;

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок — 1300,0 гривень — 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня 2022 року.

Ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами чи радами об'єднаних територіальних громад.

ФОП III групи

ЄСВ

- з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн;

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Єдиний податок — 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

ФОП на загальній системі оподаткування

ЄСВ

- з 1 січня 2022 року — 1430,0 грн;

- з 1 жовтня 2022 року — 1474,0 грн.

Доходи підприємців на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

ЄСВ наведено у мінімальному розмірі страхового внеску, а максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2022 року становитиме 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 97500,0 грн. — 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0×15×22%). Тобто це максимальна сума ЄСВ, яку сплачуватиме ФОП, якщо сума отриманого ним доходу становитиме 97500,0 грн. на місяць та більше.

З 1 жовтня 2022 року максимальна сума страхового внеску складе 22110 грн. (6700,0×15×22%).

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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