Нижче фактичного прожиткового мінімуму: названо три причини низьких пенсій в Україні

Попри те, що 1 грудня 2021 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3980 грн та перевищив розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (3723 грн), багато пенсіонерів залишаються за межею бідності. Половина українців отримує пенсію нижчу за середню.

Навіть тим, хто отримує середню, грошей не вистачає на оплату комунальних послуг, ліки та просто на життя. Але є люди похилого віку, які отримують мінімальну пенсію — 1934 гривні.

Серед основних причин низьких пенсій в Україні:

- складна ситуація в економіці;

- практика, що триває, виплати зарплат у конвертах без відрахувань необхідних податків;

- відмова підвищувати мінімальну зарплату рівня реальної позначки.

На 2022 рік у Мінсоцполітики запланували 12 етапів підвищення пенсій, якими мають бути охоплені усі категорії пенсіонерів. Найчастіше всі ці підвищення будуть незначними.

Водночас за прогнозами, у 2022 році дефіцит Пенсійного фонду досягне рекордної позначки — близько 200,6 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд форсує запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, яка працюватиме поряд з солідарною.

Але для того, щоб запустити накопичувальну систему, потрібно додатково виділити з бюджету близько 22 млрд гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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