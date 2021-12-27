Не менше трьох розмірів прожиткового мінімуму: як розрахувати мінімальну пенсію для представників різних груп пенсіонерів (таблиця)

Попри те, що до кінця 2021 року розмір середньої пенсії в Україні перевищив розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, у більшості людей похилого віку соцвиплати невеликі. Це пояснюється низкою причин.

Мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну непрацездатну особу, нагадує видання «Бухоблік».

Видання наводить таблицю підвищення мінімальної пенсії в Україні на 2022 рік.

При цьому важливо пам'ятати, що для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають стаж роботи 30 років y жінок та 35 років y чоловіків, пенсія повинна бути не менше 40% мінімальної зарплати: з 1 січня 2022 — 2600 грн, та з 1 жовтня 2022 — 2680 грн.

Експерти видання також розрахували суму мінімальних виплат різним групам пенсіонерів та терміни збільшення у 2022 році.

Фахівці зазначають, що при розрахунку потрібно брати до уваги деякі мінімальні показники пенсій стосовно окремих категорій пенсіонерів. Як приклад наводиться розрахунок пенсії шахтарям.

Згідно зі статтею закону «Про підвищення престижності шахтарської праці», мінімальний розмір пенсії шахтарів, які відпрацювали на підземних роботах (зі Списку № 1), не менше 15 років для чоловіків або 7,5 років для жінок повинен бути не менше трьох розмірів прожиткового мінімуму, осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії можна розрахувати самому за формулою. Але точний розмір пенсійних виплат з урахуванням усіх нюансів можливий лише за допомогою спеціалістів.

Нагадаємо, у 2022 році уряд запланував 12 етапів підвищення пенсій. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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