Економіст Олександр Савченко вважає, що розмір мінімальної пенсії в Україні слід прив'язати до мінімальної зарплати, щоб вона становила половину від «мінімалки» — 3 250 на сьогоднішній день. А не так, як зараз, коли мінімальні пенсійні виплати залежать від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних та становлять 1 934 гривні (з 1 грудня 2021 року).

Таку думку економіст озвучив на телеканалі OBOZREVATEL, назвавши постійне збільшення розміру мінімальної зарплати в Україні «досягненням для державного сектору та чиновників» та поганою новиною для пенсіонерів, оскільки таке зростання призводить до інфляції, яку не враховують у пенсіях.

«Це досягнення для державного сектору та чиновників. Це, в принципі, зростання зарплати у державному секторі. У когось вона виросла на 500 гривень, а в якогось заступника міністра — на 25 тисяч гривень, бо йде пропорційне зростання від мінімальної до максимальної. Усі в цьому зацікавлені», — зазначив він і додав, що незацікавленими є пенсіонери: «Ми піднімаємо мінімальну зарплату — це додаткова інфляція. А у пенсіонерів пенсія залишилася такою ж, як була. Вони жертви такої політики.

Олександр Савченко наголосив, що мінімальну пенсію в Україні отримає близько 5 мільйонів громадян, і що збільшення її розміру має відбуватися автоматично зі збільшенням мінімальної зарплати: «Не через 2−3 роки, а просто автоматом. Відповідно, і вся лінійка пенсій зростає — і середня, і максимальна. Тоді це буде європейський стандарт».

За словами економіста, в Україні склалося ненормальне співвідношення пенсіонерів та працюючих громадян, які наповнюють пенсійний фонд. «Пенсіонерів і тих, хто отримує соціальну допомогу, у нас понад 12 мільйонів осіб. Трохи менше 10 мільйонів працюючих і виплачуючих соціальні внески. У Європі 2,5 працюючих годують одного пенсіонера, у нас один працюючий годує 1,2 пенсіонера. Це нонсенс», — підкреслив Савченко. .

Раніше в уряді заявляли, що у 2022 році пенсії різним категоріям пенсіонерів підвищуватимуться у 12 етапів.

З 1 грудня, коли зросла мінімальна заробітна плата, збільшилися мінімальні пенсійні виплати українцям віком від 65 років, які вийшли на пенсію за віком і мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок) — до 40% мінімальної зарплати та склали 2 600 гривень.

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Фото з Pixabay

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