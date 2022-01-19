Річні тарифи на газ: постачальники поскаржилися антимонопольникам на «Нафтогаз»

На компанію, що входить до складу «Нафтогазу України», який встановив фіксований тариф для побутових споживачів до кінця опалювального сезону, поскаржилися до Антимонопольного комітету.

Як уточнюють в АМКУ, йдеться про держкомпанію «Нафтогаз Трейдинг», яка реалізує «блакитне» паливо постачальникам. Навесні минулого року група «Нафтогаз» повідомила, що готова надати можливість купувати газ постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення, щоб вони могли створити власний річний тарифний план. Наголошувалося, що «основні положення річного контракту містять єдині стандартні умови для всіх постачальників газу побутовим споживачам із фіксованою річною ціною».

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«До Комітету надійшли заяви постачальників природного газу, на думку яких, договори компанії „Нафтогаз Трейдинг“ на постачання природного газу містять дискримінаційні умови», — зазначили в АМКУ і додали, що частка цієї компанії за підсумками 2020 року та першого півріччя 2021 року на ринку становила понад 35%, що свідчить про наявність структурних ознак монопольного (домінуючого) становища.

В Антимонопольному комітеті вважають, що «Нафтогаз Трейдинг» «має стабільний доступ до основного ресурсу (сировини) порівняно з обмеженим доступом конкурентів на відповідному ринку», а це «свідчить про наявність у компанії ринкової влади на ринку оптової реалізації (постачання) природного газу».

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Отже, наразі АМКУ розглядає справу щодо порушення трейдинговою компанією законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.

Нагадаємо, що раніше у компанії «Нафтогаз України» розповіли, як побутові споживачі можуть отримати знижку на оплату газу та платити менше.

Фото з Pixabay

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