В Україні зросли ціни на м'ясо: що подорожчало найменше

В Україні, де зберігається висока продовольча інфляція, що позначається на вартості продукції, яка потребує великих енерговитрат, за рік у супермаркетах роздрібні ціни на охолоджену свинину зросли в середньому на 7,7 відсотка.

Як стверджують аналітики Асоціації «Свиноводи України» (АСУ), такі дані на січень 2022 року. Так, різниця між січнем минулого та поточного року коливалася у межах 3−11 відсотків у бік подорожчання та залежала від виду охолодженого м'ясного напівфабрикату.

Наприклад, дорожчі асортиментні позиції, зокрема, корейка та стейки, зросли в ціні на 10−11 відсотків — до 151 та 164 грн/кг відповідно. А кульшова частина та ошийок подорожчали на 3,5 відсотка — їхня ціна у перший місяць 2022 року склала 116,5 грн/кг та 147,9 грн/кг відповідно.

Аналітики стверджують, що свинина дорожчає повільніше за інші види м'яса. Так, середня споживча ціна кілограму яловичини у січні склала 195,6 грн/кг, що майже на 31 відсоток дорожче, ніж у січні 2021 року. Куряча тушка зросла в ціні на 28% (до 73,5 грн/кг), а куряче філе — на 30,5% (до 122,65 грн/кг).

Серед основних причин підвищення цін називають глобальні інфляційні процеси. За оцінками Держстату, інфляція на ринку продуктів харчування у січні 2022 року проти січня 2021 року становила 14,5 відсотка.

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Фото Pixabay

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