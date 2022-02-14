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Гроші

В Україні значно подорожчає інтернет: провайдери назвали причини

10:41 14 лютого 2022
Інтернет

В Україні продовжують зростати ціни на продукти, а невдовзі може подорожчати Інтернет.

Як пише gsminfo.com.ua, у 2022 році тарифи на домашній та мобільний інтернет значно зростуть, дротовий інтернет подорожчає на 20−30%.

Провайдери пов'язують підвищення цін не тільки з інфляцією та держмитом, але й відпливом фахівців та проблемами із доступом до інфраструктури. Зазначається, що якщо у 2016 році за одну опору платили по 7 гривень, то зараз — вже 19,5 гривень. Зі зростанням мінімальної зарплати ця цифра й надалі збільшуватиметься. Також на тарифах позначиться запровадження нових держмит на ввезення оптоволокна.

Видання звертає увагу на те, що у сфері комунікаційних послуг працюють фахівці, які паралельно шукають роботу у великих містах чи за кордоном. Оператори активно борються за цінні кадри із закордонними роботодавцями, а отже, змушені регулярно підвищувати оплату. Наголошується, що парламент постійно відкладає ухвалення закону про доступ до інфраструктури. Якщо так буде далі, вартість зростатиме навіть на 50%.

Раніше повідомлялося про зростання цін на крупи — з 2017 року вони збільшилися майже вдвічі.

Ексклюзивний матеріал «Чому на українських АЗС різко подорожчали бензин та дизпальне і що буде з цінами далі: прогноз експерта» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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