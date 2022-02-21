Газ рахуватимуть у кіловатах: чи треба українцям міняти лічильники

Останнім часом енергетика України все більше інтегрується з енергетичною системою Європи. І йдеться не тільки про елекроенергетику. Нещодавно був затверджений Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії». Згідно з цим документом вже з 1 травня 2022 року Україна перейде на облік газу не у кубометрах, а в одиницях енергії — у кіловат-годинах. Детальніше про нову систему обліку блакитного палива «ФАКТАМ» розповів перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.

— Як саме буде проводитись облік газу в кіловатах? Адже в мільйонах осель встановлені лічильники, що рахують в кубометрах?

— Хочу відразу зауважити найважливіше: закон, що вводить нову систему обліку газу, не передбачає заміни лічильників газу. Це все міф. Усі ті мільйони лічильників, які встановлені в оселях, продовжать служити своїм власникам.

Взагалі зміна одиниць обліку газу на споживача суттєво не вплине. Попри перехід на енергоодиниці, люди, як і раніше, щомісяця до 5 числа передаватимуть показники своїх лічильників — об’єм спожитого газу у кубометрах — своєму оператору газорозподільчої мережі (ГРМ). А от вже оператор ГРМ здійснюватиме перерахунок зі старої системи на нову, тобто з кубометрів у кіловат-години.

Важливо, що під час перерахунку оператор ГРМ враховуватиме показники газу саме на тих ділянках газопроводів, де проживають споживачі, які передали дані. Тобто під час перерахунку, окрім об’єму, враховуватимуться також і показники якості газу, які виражаються, наприклад, через вищу теплоту згорання.

Для перерахунку кубів у кіловат-години оператор ГРМ має використовувати спеціальні формули, які повинен розробити та затвердити регулятор. Тобто оператор ГРМ не розроблятиме правила цих обчислень, а лише обчислюватиме за формулами, які будуть встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Поки що цих формул ніхто не бачив, тому зарано їх коментувати або пояснювати. Наразі вони ще у розробці. Коли ми вже побачимо проєкт нормативного документа від НКРЕКП, ми зможемо детальніше говорити про це.

Якщо ж говорити конкретніше про те, як відбуватиметься сама процедура розрахунку за газ після введення нових одиниць, то це має бути так:

споживач фіксуватиме та передаватиме показники лічильника у кубометрах оператору ГРМ;

оператор ГРМ перераховуватиме кубометри у кіловат-години за затвердженою регулятором формулою та вноситиме дані до особистого кабінету споживача у себе на сайті і передаватиме на інформаційну платформу оператора газотранспортної системи (ГТС);

всі постачальники беруть дані для здійснення нарахувань за газ на інформаційній платформі оператора ГТС. Саме ці дані вносяться у платіжку споживача за газ;

споживач заходитиме у кабінет і вже бачитиме обсяг свого спожитого газу у кіловат-годинах.

Єдине, що зміниться зі сторони постачальників, — з 1 травня ціна на газ буде встановлена не за кубічний метр, а за кіловат-годину.

— Як саме буде враховуватись різна енергетична цінність газу?

— Різна енергетична цінність газу враховується у коефіцієнтах теплоти згорання газу. Ці коефіцієнти будуть закладені у формулу перерахунку кубів у кіловат-години. Для різних регіонів України цей показник відрізняється на декілька сотих чи десятих знаків після коми.

— Як споживачі зможуть перевірити правильність нарахованих обсягів спожитого газу в новій системі обліку?

— Ну, по-перше, формула перерахунку газу — це нормативно-правовий документ. Постанова регулятора, яка її визначатиме, буде опублікована на сайті НКРЕКП, тобто будь-який споживач за бажанням зможе ознайомитися з порядком розрахунку та перевірити, як оператор ГРМ перевів обсяг спожитого газу з кубометрів у кіловат-години, а постачальник — нарахував суму у платіжці.

Я впевнений, що дуже скоро спеціалізовані сайти, на яких акумулюються ціни на газ, або навіть постачальники запропонують своїм користувачам якісь зручні онлайн-калькулятори, які допоможуть перерахувати показники спожитого газу у кіловат-години. І споживачі зможуть швидко та просто перевірити перерахунок. Але щоб створити такі сервіси, необхідно точно знати формулу, яка наразі поки невідома.

— Які плюси та мінуси нової системи обліку газу?

— По-перше, запровадження в Україні європейської системи вимірювання використаного газу у кіловат-годинах допоможе споживачу легко порівнювати та обирати вигідніше для нього джерело енергії. Споживач зможе побачити, скільки коштує одна кіловат-година газу та одна кіловат-година електроенергії, і визначитися для себе, що йому вигідніше.

Варто зазначити, що, за даними Європейської статистичної агенції Eurostat, у першому півріччі минулого року ціна електроенергії була вдвічі, а то і втричі, вища за ціну природного газу. Після того як будуть опубліковані зведені дані по країнах ЄС за друге півріччя, коли ціна газу значно виросла, ми зможемо побачити, чи змогла вона перевищити ціну електроенергії.

По-друге, споживач платитиме не за фізично спожитий обсяг, а саме за використану енергію. Це буде справедливіше. Нарешті припиниться дискусія щодо нерівності споживачів в різних куточках країни, які зараз сплачують однаково за газ різної калорійності.

В принципі, це є два головні плюси від переходу на енергоодиниці, а мінусів я не бачу, — підсумував Євген Нацвін-Степанов.

Варто нагадати, що представники компанії «Оператор ГТС України» припускають, що з 1 травня можуть змінитись і суми у платіжках. А все тому, що споживачі в регіоні, який отримує газ із меншою теплотою згоряння, платитимуть менше за ті ж самі спожиті об'єми.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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