У Шмигаля розповіли про долю квітневих пенсій та зарплат бюджетників

У Кабміні, де раніше обіцяли, що допомога вимушеним переселенцям виплачуватиметься щомісяця, повідомили, що пенсії та заробітні плати працівникам бюджетної сфери будуть виплачені у повному обсязі.

Як повідомляє «УНІАН», про це під час інформаційного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко: «Ми готуємося максимально здійснювати всі витрати. Насамперед — виплати пенсій, заробітних плат. Це захищені витрати, вони будуть здійснені вчасно та в повному обсязі. Тому жодних підстав, що будуть затримки, немає. Ми намагаємося максимально перекрити відсутність чи втрату доходів за рахунок інших джерел».

Про те, що компенсуватимуть втрати за рахунок міжнародних партнерів, говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який зазначав, що у квітні у бюджета можуть бути проблеми.

«Ми не друкували гроші, ми не переживаємо за гіперінфляцію. Ми маємо інструмент військових облігацій, сьогодні відповідальний бізнес викуповує ці державні цінні папери. Понад 40 млрд. вже залучили до бюджету завдяки цьому механізму. Це дає частину грошей, які дають змогу компенсувати дефіцит бюджету. Війна катастрофічно впливає на економіку, ВВП, державний бюджет» , — цитує прем'єра «На пенсії».

Він зазначив, що чим довше буде війна, тим катастрофічнішим буде вплив на економіку, здатність виконувати соціальні функції. За словами Дениса Шмигаля, у перший квартал бюджет перевиконано на 10% завдяки бізнесу, який сплатив податки авансом. Це дозволило профінансувати всі витрати держави. Але у квітні ситуація може змінитися.

До речі, під час нещодавньої наради в Офісі президента прем'єр заявляв, що за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня.

Раніше міністрерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що під час війни держава змінила свої пріоритети: на першому місці тепер — армія і вже на другому — зарплати, пенсії тощо.

Ексклюзивний матеріал «Кому підвищують пенсії, незважаючи на війну, хто і як зможе отримати соцвиплати заздалегідь, — розповідає міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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