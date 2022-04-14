29.93 / 30.93 32.81 / 34.09
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У Шмигаля розповіли про долю квітневих пенсій та зарплат бюджетників

17:35 14 квітня 2022
Гривні

У Кабміні, де раніше обіцяли, що допомога вимушеним переселенцям виплачуватиметься щомісяця, повідомили, що пенсії та заробітні плати працівникам бюджетної сфери будуть виплачені у повному обсязі.

Як повідомляє «УНІАН», про це під час інформаційного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко: «Ми готуємося максимально здійснювати всі витрати. Насамперед — виплати пенсій, заробітних плат. Це захищені витрати, вони будуть здійснені вчасно та в повному обсязі. Тому жодних підстав, що будуть затримки, немає. Ми намагаємося максимально перекрити відсутність чи втрату доходів за рахунок інших джерел».

Про те, що компенсуватимуть втрати за рахунок міжнародних партнерів, говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який зазначав, що у квітні у бюджета можуть бути проблеми.

«Ми не друкували гроші, ми не переживаємо за гіперінфляцію. Ми маємо інструмент військових облігацій, сьогодні відповідальний бізнес викуповує ці державні цінні папери. Понад 40 млрд. вже залучили до бюджету завдяки цьому механізму. Це дає частину грошей, які дають змогу компенсувати дефіцит бюджету. Війна катастрофічно впливає на економіку, ВВП, державний бюджет» , — цитує прем'єра «На пенсії».

Він зазначив, що чим довше буде війна, тим катастрофічнішим буде вплив на економіку, здатність виконувати соціальні функції. За словами Дениса Шмигаля, у перший квартал бюджет перевиконано на 10% завдяки бізнесу, який сплатив податки авансом. Це дозволило профінансувати всі витрати держави. Але у квітні ситуація може змінитися.

До речі, під час нещодавньої наради в Офісі президента прем'єр заявляв, що за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня.

Раніше міністрерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що під час війни держава змінила свої пріоритети: на першому місці тепер — армія і вже на другому — зарплати, пенсії тощо.

Ексклюзивний матеріал «Кому підвищують пенсії, незважаючи на війну, хто і як зможе отримати соцвиплати заздалегідь, — розповідає міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

527

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Встигнути до 14 квітня: як переселенцю отримати матеріальну допомогу на картку «Привату» без відвідування банку

Встигнути до 14 квітня: як переселенцю отримати матеріальну допомогу на картку «Привату» без відвідування банку

Натуральне підживлення для кімнатних рослин та квітів навесні: стимулює ріст та запускає пишне цвітіння

Простий і доступний засіб: як стимулювати зростання кімнатних рослин та квітів навесні

Перемога над росією

Відомий екстрасенс назвав дату закінчення війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.