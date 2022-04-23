Фінансова допомога українцям від ООН та ЮНІСЕФ: яка сума, хто може отримати та як це зробити



У складні часи міжнародні партнери допомагають Україні у різних напрямах. Одним із них є підтримка вразливих категорій громадян — внутрішньо переміщених осіб та багатодітних сімей. Пояснюємо, що це за допомога та як її отримати.

— Будь-яка допомога, зокрема, фінансова, якою забезпечують Україну міжнародні партнери, є важливою. Це дає внутрішньо переміщеним особам додаткові ресурси на початковий період до нормалізації ситуації, — каже помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес. — Гроші, які надають міжнародні організації, що діють під егідою ООН: Агентство ООН у справах біженців, ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), Всесвітня продовольча програма ООН.

— Який розмір допомоги і хто може отримати кошти?

— 2200 грн на кожного члена родини (один прожитковий мінімум). Допомогу надаватимуть протягом березня, квітня і травня. Ця сума від всіх організацій однакова.

Наприклад, сім’я з чотирьох людей за три місяці отримає 26400 грн за однією програмою.

Для отримання допомоги потрібно відповідати критеріям, які встановлює програма.

Гроші від Агентства ООН у справах біженців надають внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на території Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Для реєстрації ВПО можна скористатися також порталом «Дія». Допомогу від ЮНІСЕФ надають родинам, які:

мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подання заяви

мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН надають внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на території України, де тривають бойові дії. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік вони мали сплатити самостійно або він мав бути сплачений роботодавцем. Щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення або через «Дію».

Для отримання коштів від Агентства потрібно звертатися до Укрпошти з документом, що посвідчує особу. Також передбачається виплата допомоги через переказ на особистий банківський рахунок, номер картки якого треба буде вказати під час інтерв’ю.

Найближчим часом заяву на цю допомогу можна буде подати через «Дію». ЮНІСЕФ підготувало дещо інші кроки отримання допомоги. Зокрема, потрібно заповнити онлайн-анкету. Під час реєстрації вказати номер документу, який може підтвердити особу і який не було втрачено. Для отримання допомоги на дітей важливо буде завантажити фото свідоцтва про народження, що дозволить пришвидшити розгляд заявки. Якщо у дитини є посвідчення дитини з інвалідністю, також важливо додати фото цього посвідчення.

ЮНІСЕФ надає допомогу одноразово за три місяці на вказаний банківський рахунок чи картку для виплат протягом місяця з моменту подання заявки. На допомогу від ЮНІСЕФ також невдовзі можна подати заяву через «Дію». Всесвітня продовольча програма ООН — для отримання допомоги від цієї організації жодних заяв не потрібно. Гроші виплачують на підставі відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Водночас допомогу може отримати не більше 3 членів домогосподарства (до якого належать усі, хто спільно проживає в одному житлі за однією і тією ж самою адресою, забезпечує себе всім необхідним для життя, веде спільне господарство).

Для отримання грошей Міністерство соціальної політики формує і передає Всесвітній продовольчій програмі ООН перелік внутрішньо переміщених осіб вразливих категорій. Це малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, одинокі матері тощо.

Виплачують допомогу щомісяця через систему Міжнародних грошових переказів Western Union на території України або через будь-якого іншого постачальника фінансових послуг. Координатор програми надсилає повідомлення на контактний номер мобільного телефону з підтверджувальним кодом та інформацією, як отримати грошовий переказ.

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