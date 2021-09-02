Доставка пенсій по-новому: що зміниться для українців у вересні

У вересні цього року, незважаючи на плани уряду перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсійних виплат через банки, залишивши доставку грошей додому лише маломобільним людям, нічого не мінятиметься. Анонсовані на 1 вересня зміни відклали до 1 січня 2023 року.

Ті, хто звик отримувати пенсії у поштових відділеннях, продовжать отримувати виплати там. Нічого не зміниться і для тих, кому гроші приносили співробітники пошти.

Проте, за час, що залишився до введення в дію нової схеми доставки пенсій, буде проведено конкурс, на якому відберуть операторів для адресної доставки грошей маломобільним пенсіонерам.

Тим часом в «Укрпошті» заявляють, що нова схема ускладнить життя літнім людям — банкомати є лише в 4% міст України, багато людей не мають до них доступу, особливо у невеликих населених пунктах. У відомстві заявляли, що «Укрпошта» покриває 100% населених пунктів і може надати, в тому числі, і фінансові послуги українцям. І навіть задумалися над придбанням невеликого банку.

Так що у тих, хто одержує пенсії не на банківські картки, є ще час, щоб визначитися з тим, в якій банківській установі вони хотіли б отримувати гроші з 2023 року, вибравши зручний для себе банк зі списку уповноважених фінансових установ — з ним можна ознайомитися на сайті Мінфіну. Тим, хто вибір не зробить, Пенсійний фонд сам призначить оператора.

Ті ж, хто має намір користуватися послугами Укрпошти (якщо ще не користуються), повинні звернутися до Пенсійного фонду особисто або через особистий кабінет на порталі https://portal.pfu.gov.ua. Їм слід заповнити форму заяви, приєднати скани необхідних документів і завірити заяву електронним цифровим підписом. Або ж переслати необхідний пакет документів поштою.

Необхідні документи: заява на переказ пенсії (або соціальної допомоги) та копії сторінок паспорта (на кожній копії повинні бути особистий підпис, позначка «Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та дата (та, якою датовано заяву)).

Такі листи «Укрпошта» обіцяє пересилати безоплатно до 31 грудня 2021 року. Головне — попередити листоношу, що це саме заява на переведення пенсії.

Повний текст ексклюзивного матеріалу «Пенсії та лікарняні, харчування та оцінки у школах: які зміни чекають на українців з 1 вересня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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