Доставка пенсій по-новому: що зміниться для українців у вересні
У вересні цього року, незважаючи на плани уряду перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсійних виплат через банки, залишивши доставку грошей додому лише маломобільним людям, нічого не мінятиметься. Анонсовані на 1 вересня зміни відклали до 1 січня 2023 року.
Ті, хто звик отримувати пенсії у поштових відділеннях, продовжать отримувати виплати там. Нічого не зміниться і для тих, кому гроші приносили співробітники пошти.
Проте, за час, що залишився до введення в дію нової схеми доставки пенсій, буде проведено конкурс, на якому відберуть операторів для адресної доставки грошей маломобільним пенсіонерам.
Читайте також: Прийом заяв на отримання субсидій закінчується у вересні: деталі .
Тим часом в «Укрпошті» заявляють, що нова схема ускладнить життя літнім людям — банкомати є лише в 4% міст України, багато людей не мають до них доступу, особливо у невеликих населених пунктах. У відомстві заявляли, що «Укрпошта» покриває 100% населених пунктів і може надати, в тому числі, і фінансові послуги українцям. І навіть задумалися над придбанням невеликого банку.
Так що у тих, хто одержує пенсії не на банківські картки, є ще час, щоб визначитися з тим, в якій банківській установі вони хотіли б отримувати гроші з 2023 року, вибравши зручний для себе банк зі списку уповноважених фінансових установ — з ним можна ознайомитися на сайті Мінфіну. Тим, хто вибір не зробить, Пенсійний фонд сам призначить оператора.
Читайте також: Пенсії в Україні знову перерахують: дати і суми додаткових виплат.
Ті ж, хто має намір користуватися послугами Укрпошти (якщо ще не користуються), повинні звернутися до Пенсійного фонду особисто або через особистий кабінет на порталі https://portal.pfu.gov.ua. Їм слід заповнити форму заяви, приєднати скани необхідних документів і завірити заяву електронним цифровим підписом. Або ж переслати необхідний пакет документів поштою.
Необхідні документи: заява на переказ пенсії (або соціальної допомоги) та копії сторінок паспорта (на кожній копії повинні бути особистий підпис, позначка «Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та дата (та, якою датовано заяву)).
Такі листи «Укрпошта» обіцяє пересилати безоплатно до 31 грудня 2021 року. Головне — попередити листоношу, що це саме заява на переведення пенсії.
Повний текст ексклюзивного матеріалу «Пенсії та лікарняні, харчування та оцінки у школах: які зміни чекають на українців з 1 вересня» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото: https://ua.depositphotos.com.136
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter