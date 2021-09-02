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Гроші

Доставка пенсій по-новому: що зміниться для українців у вересні

14:19 2 вересня 2021
Банківські картки

У вересні цього року, незважаючи на плани уряду перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсійних виплат через банки, залишивши доставку грошей додому лише маломобільним людям, нічого не мінятиметься. Анонсовані на 1 вересня зміни відклали до 1 січня 2023 року.

Ті, хто звик отримувати пенсії у поштових відділеннях, продовжать отримувати виплати там. Нічого не зміниться і для тих, кому гроші приносили співробітники пошти.

Проте, за час, що залишився до введення в дію нової схеми доставки пенсій, буде проведено конкурс, на якому відберуть операторів для адресної доставки грошей маломобільним пенсіонерам.

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Тим часом в «Укрпошті» заявляють, що нова схема ускладнить життя літнім людям — банкомати є лише в 4% міст України, багато людей не мають до них доступу, особливо у невеликих населених пунктах. У відомстві заявляли, що «Укрпошта» покриває 100% населених пунктів і може надати, в тому числі, і фінансові послуги українцям. І навіть задумалися над придбанням невеликого банку.

Так що у тих, хто одержує пенсії не на банківські картки, є ще час, щоб визначитися з тим, в якій банківській установі вони хотіли б отримувати гроші з 2023 року, вибравши зручний для себе банк зі списку уповноважених фінансових установ — з ним можна ознайомитися на сайті Мінфіну. Тим, хто вибір не зробить, Пенсійний фонд сам призначить оператора.

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Ті ж, хто має намір користуватися послугами Укрпошти (якщо ще не користуються), повинні звернутися до Пенсійного фонду особисто або через особистий кабінет на порталі https://portal.pfu.gov.ua. Їм слід заповнити форму заяви, приєднати скани необхідних документів і завірити заяву електронним цифровим підписом. Або ж переслати необхідний пакет документів поштою.

Необхідні документи: заява на переказ пенсії (або соціальної допомоги) та копії сторінок паспорта (на кожній копії повинні бути особистий підпис, позначка «Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та дата (та, якою датовано заяву)).

Такі листи «Укрпошта» обіцяє пересилати безоплатно до 31 грудня 2021 року. Головне — попередити листоношу, що це саме заява на переведення пенсії.

Повний текст ексклюзивного матеріалу «Пенсії та лікарняні, харчування та оцінки у школах: які зміни чекають на українців з 1 вересня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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