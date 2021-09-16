Виплати на дитину планують збільшити до 150 тисяч: дата і кого стосується

Україна стала на крок ближче до того, щоб збільшити виплати при народженні дитини. Депутатські ініціативи з цього приводу вивчив профільний комітет Ради. У парламенті повідомили, що з трьох законопроектів був обраний один, і його буде рекомендовано для голосування в залі.

До сесійної зали буде винесено законопроект 5585−1, де авторами вказані понад півсотні депутатів. Пропонується відмовитися від єдиного розміру допомоги і знову встановити градацію: 50 тис. грн за першу дитину, 100 тис. грн — за другу, 150 тис. Грн — за третю і наступних.

Депутати вже підрахували, що якщо в Україні в 2022 році народяться 276 тис. дітей, то з новими правилами в бюджеті потрібно буде закласти вдвічі більшу суму — не нинішні 11,4 млрд гривень, а 23,6 млрд грн.

Комітет Ради відхилив інші варіанти проектів про допомогу молодим батькам. Не прийнято ініціативу про прив'язку допомоги на дитину до прожиткового мінімуму. Також не знайшла підтримки пропозиція збільшити відпустку в зв'язку з пологами та підвищити допомогу із вагітності і пологів.

Нагадаємо, автори законопроектів пропонували збільшити виплати на дитину вже з 1 січня 2022 року, але не запропонували джерела додаткових коштів на ці цілі. З огляду на те, що бюджет-2022 вже зверстано і передано в Раду на вивчення, то навіть якщо закон про підвищені виплати приймуть, вступить в силу він пізніше, ніж планували автори.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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