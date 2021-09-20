Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

Українські споживачі можуть при отриманні платіжки за газ виявити, що в квитанції вказано полуторний, а то і подвійний тариф. Це відбувається, якщо постачальник газу не може виконати свої зобов'язання, і споживача перевели до «постачальника останньої надії». Були випадки, коли такий перехід був заочним — без повідомлення споживача.

Різниця в тарифах у традиційного газопостачальника і постачальника «останньої надії» може відрізнятися в 1,5−2 рази. Так, «Нафтогаз», який став постачальником останньої надії для 600 тисяч домогосподарств, встановив на вересень тариф 12 грн за кубометр, а в жовтні ще раз перегляне ціну. Тим часом у деяких компаній місячні тарифи на газ становлять близько 7— 8 грн за кубометр. Навіть у «Нафтогаза» в річному і сезонному тарифі закладена ціна 7,96 грн/куб.

Постачальник останньої надії забезпечує газом споживачів, якщо попередній оператор припинив діяльність, оголосив себе банкрутом або з інших причин не може виконувати зобов'язання. Компанія, яка прийшла на заміну, гарантує поставки протягом 60 днів, а за цей час споживач повинен знайти нового постачальника. Якщо такий не знайдеться, газопостачання буде припинене.

Нагадаємо, вартість природного газу в Європі продовжує бити рекорди. Через ситуацію на європейських ринках не уникнути подорожчання газу і в Україні. Перший заступник голови комітету Ради з ЖКГ Олексій Кучеренко вважає, що зберегти чинний фіксований тариф на газ до кінця опалювального сезону буде неможливо.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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