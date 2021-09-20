26.62 / 26.80 31.12 / 31.43
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Страховий стаж для пенсії: як його правильно порахувати

13:48 20 вересня 2021
документи

Пенсійний фонд пропонує українцям, які збираються оформляти пенсію, завчасно перевірити свій стаж на сайті ПФУ. Роки роботи, а також період підприємництва зі сплатою обов'язкових соціальних внесків складають страховий стаж і вказані в персональному кабінеті на порталі Фонду.

Користувачі можуть зіткнутися з тим, що в базі відсутні деякі відомості за період до 1 січня 2004 року, коли в ходу було поняття «трудовий стаж», а не «страховий стаж». Громадянин, помітивши помилку, сам може доповнити прогалини, направивши скан-копії документів про роботу в Пенсійний фонд. Зв'язатися з фахівцями ПФУ можна через функцію на сайті.

До страхового стажу, відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення», зараховується не тільки час трудової діяльності до 2004 року, але також і інші періоди до набрання чинності нових положень закону. Зараховуються до стажу тимчасові проміжки до 2004 року, на які припали:

Страховий стаж, набутий до 01.01.2004, підтверджується трудовою книжкою або іншими документами — дипломом, посвідченнями, свідоцтвами, виписками з архіву.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд роз'яснив, як можна включити в стаж підприємницьку діяльність до 2004 року, якщо відомостей про неї не виявилося в базі. Крім того, особи, що міняли прізвище в період трудової діяльності, можуть зіткнутися з необхідністю принести до Пенсійного фонду довідку з органів РАЦС.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

газ

Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

гроші

Індексація пенсій: кого стосується і як розрахувати суму підвищення

Королева Єлизавета та принц Чарльз

Королева Єлизавета незадоволена планом принца Чарльза, який він хоче здійснити після її смерті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.