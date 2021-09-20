Страховий стаж для пенсії: як його правильно порахувати

Пенсійний фонд пропонує українцям, які збираються оформляти пенсію, завчасно перевірити свій стаж на сайті ПФУ. Роки роботи, а також період підприємництва зі сплатою обов'язкових соціальних внесків складають страховий стаж і вказані в персональному кабінеті на порталі Фонду.

Користувачі можуть зіткнутися з тим, що в базі відсутні деякі відомості за період до 1 січня 2004 року, коли в ходу було поняття «трудовий стаж», а не «страховий стаж». Громадянин, помітивши помилку, сам може доповнити прогалини, направивши скан-копії документів про роботу в Пенсійний фонд. Зв'язатися з фахівцями ПФУ можна через функцію на сайті.

До страхового стажу, відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення», зараховується не тільки час трудової діяльності до 2004 року, але також і інші періоди до набрання чинності нових положень закону. Зараховуються до стажу тимчасові проміжки до 2004 року, на які припали:

відпустка непрацюючої матері по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

військова служба;

навчання на денній формі у вищих навчальних закладах, середніх спеціальних навчальних закладах, ПТУ.

Страховий стаж, набутий до 01.01.2004, підтверджується трудовою книжкою або іншими документами — дипломом, посвідченнями, свідоцтвами, виписками з архіву.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд роз'яснив, як можна включити в стаж підприємницьку діяльність до 2004 року, якщо відомостей про неї не виявилося в базі. Крім того, особи, що міняли прізвище в період трудової діяльності, можуть зіткнутися з необхідністю принести до Пенсійного фонду довідку з органів РАЦС.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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