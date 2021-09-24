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Гроші

В Україні скоротили фінансування пенсій за місяць майже на 1 млрд грн: з чим це пов'язано

17:58 24 вересня 2021
гроші

Пенсійний фонд України (ПФУ), згідно із затвердженим графіком, 24 вересня завершив фінансування пенсій за поточний місяць.

В останній день перераховано 1,5 млрд гривень, повідомили в ПФУ.

Всього за вересень 2021 року на пенсії направлено 43,4 млрд гривень. У серпні було перераховано 44,3 млрд гривень.

Сума виплат менше серпневої у зв'язку з тим, що Кабмін з 1 липня встановив надбавки до пенсій колишнім силовикам та військовим. Ці гроші було вирішено виплатити у серпні. Збільшення пенсій з липня торкнулося майже 400 тисяч осіб.

Нагадаємо, зараз більшість послуг Пенсійного фонду кожен громадянин може отримати в електронній формі через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду.

А скоро пенсію можна буде оформити через додаток «Дія». Поки пілотний проєкт запустили у деяких громадах Київської та Житомирської областей.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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