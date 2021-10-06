Розрахунок пенсії при переході з одного виду виплат на інший: стали відомі важливі деталі

Не всі українці знають, що якщо громадянин має право одночасно отримувати різні види пенсій, то йому призначається тільки одна, за його вибором. І переходячи на інший вид виплат, він може з часом програти у грошах.

Про це пише ресурс «На пенсії».

У якості прикладу редакція розглядає лист читачки з Херсону, яка народилася у 1949 році і має 42 роки стажу. До березня 2013 вона отримувала свою пенсію у розмірі 1105 гривень. Після смерті чоловіка перейшла на його пенсію держслужбовця. З того часу виплата не перераховувалася та не індексувалася, і вона вирішила повернутися до попередньої пенсії. Її розрахували за такою формулою: 0,42083×0,96363×5426,60 грн. = 2200,62 грн. За стаж додали 407,88 гривні. Всього вийшло 2608,50 гривні. Тобто перерахували так, ніби вона тільки зараз вийшла на пенсію.

Читайте також: Пенсіонерам старше 75 років роз'яснили, коли вони отримають обіцяну надбавку у 400 гривень.

«Чому мені не зробили перерахунок за 2013−2021 роки? Адже мою пенсію у 1105 гривень повинні були підвищувати та індексувати. А ще з січня 2021 року тим, у кого стаж понад 30 років і кому виповнилося 65 років, додали по 400 гривень. Мені такий перерахунок не зробили, хоча мені вже 72 роки і є 42 роки стажу. Чи правильно перерахували мою пенсію? «- ставить запитання українка з Херсона.

У відповідь на її звернення консультант Сергій Коробкін зазначив, що у 2013 році на підставі особистої заяви жінку перевели на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, що на той момент було вигідно. Від своєї пенсії за віком вона тоді відмовилася. Зараз жінка повернулася на свою пенсію. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання відповідної заяви. У даному випадку підстави для перерахунку пенсії за віком та доплати за 2013−2021 роки немає, адже тоді українка отримувала пенсію за нормами іншого закону.

Пенсія за віком розрахована на загальних підставах. У формулі розрахунку враховують коефіцієнт стажу — 0,42083, індивідуальний коефіцієнт зарплати — 0,96363, а також середню зарплату в країні — 5426,60 гривні.

Читайте також: Накопичувальну пенсію включать у соцпакети: стало відомо, як чиновники мають намір заохочувати українців відкладати собі на старість.

До того ж зарплата по країні врахована така ж, як і для більшості пенсіонерів, як якщо б вона весь час отримувала пенсію за віком і на пенсію чоловіка не переходила. Йдеться про середню зарплату по країні за 2014−2016 роки, яка була проіндексована у 2019-м, 2020-й і 2021 роках, що у підсумку склало зазначені 5426,60 гривні. Тобто основний розмір пенсії у даному випадку розрахований відповідно до чинного законодавства.

Далі, за словами консультанта, виникають деякі нестиковки.

Для жінок у віці від 65 років при стажі не менше 30 років мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата складає 6000 гривень, значить мінімальна пенсія для зазначеної категорії громадян становить 2400 гривень (зросла на 400 гривень у порівнянні з груднем 2020 року). Тобто до зазначеного основного розміру пенсії (2200,62 гривні) жінці повинні доплачувати ще 199,38 гривні, щоб пенсія була не нижче 2400 гривень. І вже понад цього розміру повинна встановлюватися доплата за понаднормовий стаж.

Але із доплатою за стаж теж виникає питання. У наведених розрахунках у жінки 22 року наднормативного стажу. Так дійсно було за старими правилами, коли вперше йшли на пенсію за віком. Тоді доплата здійснювалася за кожен рік, відпрацьований жінками понад 20 років.

Але зараз діють нові правила, згідно з якими доплата здійснюється за кожен рік, відпрацьований понад 30 років. З огляду на, що читачка переходила з одного виду пенсії на інший вже зараз, зазначену доплату тепер повинні вважати по-новому: з урахуванням всього лише 12 років понаднормового стажу.

В результаті розмір доплати за понаднормовий стаж повинен бути не 407,88 гривні (1854 грн. Х 22%), а 222,48 гривні (1854 грн. Х 12%). У даному випадку доплата береться від суми 1854 гривні, яка відповідає розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

«Можливо, ми не знаємо всіх нюансів вашогї пенсійної справи або ж ви самі не володієте точною інформацією. Але якщо спиратися на зазначені дані, то, на нашу думку, пенсія на даний момент повинна становити 2622,48 гривні, у тому числі: основний розмір пенсії за віком — 2200,62 гривні; доплата до 2400 гривень — 199,38 гривні; доплата за 12 років понаднормового стажу — 222,48 гривні», — говорить експерт.

Читайте також: Накопичувальна пенсія в Україні: в уряді розповіли, як працюватиме система.

Іншими словами, наведена у листі жінки сума — 2608,50 гривні — лише ненабагато відрізняється від тієї, що вона повинна отримувати згідно з розрахунками консультанта. Але навіть ці 14 гривень можуть мати значення для пенсіонера, особливо з урахуванням того, що така «недоплата» триває місяцями, а то й роками. Тому потрібно завжди враховувати всі нюанси при переході з одного виду пенсії на інший, а ще краще — консультуватися з юристами або співробітниками Пенсійного фонду України.

Раніше у Пенсійному фонді України розповіли, як ті, хто вийшов на заслужений відпочинок, дистанційно можуть подати заяву на перерахунок пенсій.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter