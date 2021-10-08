У Кабміні назвали середній розмір субсидії у новому опалювальному сезоні: на яку суму можуть розраховувати українці

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, орієнтовно у цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії становитиме близько 1900 — 2000 грн на домогосподарство.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, в окремих випадках житлові субсидії можуть сягати і 5, 7 або 10 тис. грн. Зокрема, це стосується, в першу чергу, багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу).

Нагадаємо, для отримання субсидії потрібно надати пакет документів, звернувшися до представника територіальної громади або у ЦНАП, до органу соціального захисту населення, відправити документи через «Укрпошту» або подати заявку онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

За прогнозними оцінками Мінсоцполітики, орієнтовно у цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії становитиме близько 1900 — 2000 грн на домогосподарство.

За підсумками роботи у вересні 2021 року чисельність одержувачів субсидій збільшилася на 100 тис. Якщо на початку місяця було 2,4 млн домогосподарств, то наразі — більше 2,5 млн сімей, які вже оформили житлову субсидію і отримують відповідну підтримку від держави.

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За останній тиждень до органів соціального захисту населення надійшло понад 32 тис. заяв стосовно оформлення житлових субсидій. На початку вересня було більше 25 тис заяв за тиждень.

Наразі у вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а саме:

1. Внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також наступних житлово-комунальних послуг:

житлової послуги — послуги з управління багатоквартирним будинком;

комунальних послуг — послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

2. Внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку.

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3. На придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік і призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Нагадаємо, що влітку цього року Кабінет міністрів скасував «карантинну норму» — збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій, яку раніше ввели через локдаун. У разі переходу регіону у «червону» карантинну зону ця норма повернеться автоматично.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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