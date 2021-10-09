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Сотні тисяч українських сімей залишилися без субсидій: дані Мінсоцполітики

21:18 9 жовтня 2021
Сотні тисяч українських сімей залишилися без субсидій: дані Мінсоцполітики

В Україні в цьому опалювальному періоді середній розмір субсидії складе близько 2 тисяч гривень на домогосподарство.

Станом на жовтень понад 2,5 мільйона українців оформили житлові субсидії. У попередньому опалювальному сезоні допомогу від держави отримували близько 3 мільйонів домогосподарств. Такі дані повідомили в Мінсоцполітики.

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Зокрема, за даними міністерства, у вересні кількість одержувачів субсидій збільшилася на 100 тисяч.

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За прогнозами відомства, в цьому опалювальному сезоні розмір субсидії в середньому складе близько 1900 — 2 тисяч гривень на сім'ю.

У міністерстві соціальної політики також заявили, що субсидії призначатимуть лише тим, хто пройде перевірку в Єдиному реєстрі боржників. Відмовлять у допомозі боржникам за комунальні послуги, тим, хто не платить аліменти, тим, хто приховав свої доходи або майно.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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