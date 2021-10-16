Перерахунок пенсії: деяким українцям можуть зменшити виплати

В Україні з 1 грудня 2021 збільшиться прожитковий мінімум для непрацездатних громадян. У зв'язку з цим зросте і мінімальна пенсія.

Пенсіонерам, що працюють, перерахунок передбачений після звільнення, але не раніше ніж через два роки після призначення попереднього перерахунку пенсії, нагадав експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

При цьому людина може втратити частину пенсійних виплат, попри те, що її нова зарплата набагато вища за ту, з якої розраховувалася її пенсія.

За його словами, слід враховувати співвідношення зарплати, яку людина отримує, із середньою зарплатою по країні.

Якщо зарплата істотно перевищує середню по країні, та цифра співвідношення перевищує ту, що була на момент виходу на пенсію, то варто розраховувати на підвищення виплат при перерахунку пенсії.

Якщо ж ні, то краще не вимагати такого перерахунку, бо можна втратити те, що є.

Нагадаємо, у березні 2021 року Пенсійний фонд вирішив для обчислення пенсії вважати, що середня зарплата в Україні становить 12349,97 грн.

Для пенсіонерів, які претендують на підвищення розміру пенсійних виплат, передбачена спеціальна процедура подачі звернення до Пенсійного фонду.

А індексувати пенсії в Україні будуть щорічно 1 березня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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