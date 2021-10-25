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Гроші

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

9:35 25 жовтня 2021
люди

З 1 грудня в результаті збільшення мінімальної заробітної плати до 6500 гривень, зросте і прив'язана до неї мінімальна пенсія.

Для людей старших за 65 років, що мають повний страховий стаж, соцвиплата збільшиться до 2600 гривень. Ця стосується жінок, у яких є 30 років стажу, і чоловіків, що мають 35 років страхового стажу.

Для фінансування цих витрат Пенсійному фонду ще на початку жовтня додатково виділили 18,5 млрд гривень, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, що з 1 жовтня цього року підвищені пенсійні виплати почали отримувати пенсіонери у віці від 75 до 80 років — їм доплачують по 400 гривень.

У 2022 році також передбачено підвищення пенсій, прив'язаних до мінімальної зарплати.

Раніше Кабмін прийняв рішення про підвищення з 1 січня 2022 року мінімального рівня пенсії членам сімей загиблих учасників АТО / ООС — підсумкові виплати складуть не менш як 7800 гривень.

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