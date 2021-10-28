Чи доведеться платити більше зі своєї кишені: у Мінсоцполітики пояснили, що буде із субсидіями при підвищенні тарифів на світло та газ

Підвищення тарифів на енергоносії не вплине на одержувачів субсидій. Все підвищення компенсується збільшенням розміру субсидії.

Про це в інтерв'ю thepage розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За словами чиновниці, перерахунок буде зроблено автоматично. Людині не потрібно звертатися до управління соцзахисту та приносити якісь документи.

Якщо ж через підвищення тарифів людина, виходячи з розміру свого доходу, стає претендентом на субсидії, то вона може звернутися за її нарахуванням до ЦНАПу, органу соцзахисту (прийти особисто або надіслати документи поштою), подати документи онлайн через сайт Мінсоцполітики.

Лазебна нагадала, що субсидія призначається на обсяг споживання комунальних послуг у відповідність до соціальних нормативів. Все, що спожито вище за соціальний норматив, людина оплачує самостійно.

Міністерка також вважає, що субсидії «живими» грошима стимулюють людей заощаджувати.

Нагадаємо, у всіх субсидіантів перевіряють відомості, зазначені у декларації. Існує докладний список випадків, коли субсидію не призначать.

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