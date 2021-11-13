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Субсидії на опалювальний сезон: які документи слід подати українцям

7:59 13 листопада 2021
субсидії

Депутати виділили на субсидії додаткове фінансування, а Мінсоцполітики нагадало, які документи потрібно подати, щоб встигнути отримати виплати в нинішньому опалювальному сезоні. Щоб усе було оформлено правильно, міністерство наводить зразок заповнення заявки на субсидію.

Окрім заяви, органам соцзабезпечення для вирішення питання із субсидією потрібна буде декларація про доходи претендентів на виплати (витрати на комунальні платежі повинні перевищувати 15% доходів).

Опціонально до заяви можна додати:

  • договір найму чи оренди житла (якщо за субсидією звертається орендар);
  • довідки про ті доходи, що зазначені у декларації, але не пройшли через базу Податкової та Пенсійного фонду;
  • акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства від селищної, сільської чи міської ради;
  • документи про проживання членів сім'ї за іншою адресою (щоб підтвердити, що їхні доходи не слід вважати загальним доходом домогосподарства). Це можуть бути довідки про оплату послуг ЖКГ за іншою адресою, договір оренди житла за іншою адресою, довідки про лікування, навчання, тривале відрядження, відбування покарання, документи про роботу (набуття страхового стажу) в іншій країні.

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Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики розповіло, кому найчастіше відмовляють у субсидії. Іноді це трапляється через те, що працездатні члени сім'ї офіційно роками ніде не працюють і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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