Як українцям перейти з пенсії за віком на пенсію через втрату годувальника: названо важливі умови

Закон про пенсійне забезпечення в Україні дає можливість отримувати не пенсію за віком, а більш високу пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Але для цього потрібно, щоб виконувалися кілька умов. Таке роз'яснення наводить «Пенсійний кур'єр».

Право на пенсію через втрату годувальника мають особи, які перебували на його утриманні. Це можуть бути діти, які отримали інвалідність до досягнення 18 років, а тому потрапили до категорії непрацездатних. Право поширюється на братів (сестер) покійного, які отримали інвалідність до 18 років, а також на онуків, якщо ті не мають працездатних батьків.

Якщо непрацездатні члени сім'ї жили на пенсію військового пенсіонера, то після його смерті вони можуть претендувати на пенсію в зв'язку із втратою годувальника. Також право на таку пенсію мають непрацездатні, які перебували на утриманні у військовослужбовця до того, як він помер/загинув/зник безвісти.

Зберігається право сім'ї на пенсію через втрату годувальника, навіть якщо військовий встиг звільнитися зі служби, але ще не минуло трьох місяців.

Якщо сім'я втратила годувальника з числа колишніх військових, то спеціальну пенсію утриманцям виплачуватимуть, лише якщо вдасться довести, що смерть годувальника була пов'язана з його службою (пораненням, контузією, каліцтвом або отриманим захворюванням).

Нагадаємо, з липня 2022 року пропонується змінити принципи призначення пенсії щодо втрати годувальника сім'ям колишніх військових.

На сьогодні члени сім'ї померлого інваліда війни у ряді випадків можуть претендувати на надбавку до пенсії, згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» .

Фото https://ua.depositphotos.com/

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter