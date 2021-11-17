Кабмін розширив перелік одержувачів субсидій: кому нададуть матдопомогу

В уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства мешканцям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло- та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати держдопомогу.

Як повідомили у Мінсоцполітики, для мешканців населених пунктів на лінії зіткнення розмір субсидії в опалювальний сезон обчислюватиметься з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які призначені для електроопалення.

Читайте також: Субсидії на комуналку: кому точно не дадуть і як рахують доходи та витрати.

«Відповідні зміни спростять доступ до програми житлових субсидій громадян, які мешкають у населених пунктах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги з оплати послуг, у тому числі електроенергії, у достатньому розмірі. Для цього буде потрібно лише акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- чи газопостачання» , — йдеться у повідомленні.

Також право на отримання субсидії особи набудуть у таких випадках:

якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати старше 5 років;

якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

при придбанні житла за рахунок коштів, виділених із державного чи місцевого бюджету.

При визначенні права осіб на одержання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Читайте також: Субсидія на опалювальний сезон: коли потрібна та як пенсіонерам отримати довідку про доходи.

У Мінсоцполітики додали, що зазначені критерії переглянуті за результатами практичної реалізації чинного порядку надання житлової субсидії, що є особливо актуальним на початку опалювального періоду.

Громадяни, які звернуться за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців після початку опалювального періоду, отримають держдопомогу з початку такого опалювального сезону.

Ексклюзивний матеріал «Для кого збільшать соцнорми субсидії, коли мінімальна пенсія сягне 4 тисяч гривень: пояснює Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter