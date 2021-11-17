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Кабмін розширив перелік одержувачів субсидій: кому нададуть матдопомогу

9:08 17 листопада 2021
Опалення

В уряді вирішили збільшити субсидії на оплату послуг житлово-комунального господарства мешканцям прифронтових районів, які в умовах відсутності тепло- та газопостачання більше використовують електроприлади, а також розширили перелік домогосподарств, які можуть отримувати держдопомогу.

Як повідомили у Мінсоцполітики, для мешканців населених пунктів на лінії зіткнення розмір субсидії в опалювальний сезон обчислюватиметься з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які призначені для електроопалення.

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«Відповідні зміни спростять доступ до програми житлових субсидій громадян, які мешкають у населених пунктах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги з оплати послуг, у тому числі електроенергії, у достатньому розмірі. Для цього буде потрібно лише акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- чи газопостачання» , — йдеться у повідомленні.

Також право на отримання субсидії особи набудуть у таких випадках:

  • якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше ніж чотири мінімальні заробітні плати старше 5 років;
  • якщо відсутні доходи у зв'язку з перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);
  • при придбанні житла за рахунок коштів, виділених із державного чи місцевого бюджету.

При визначенні права осіб на одержання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

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У Мінсоцполітики додали, що зазначені критерії переглянуті за результатами практичної реалізації чинного порядку надання житлової субсидії, що є особливо актуальним на початку опалювального періоду.

Громадяни, які звернуться за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців після початку опалювального періоду, отримають держдопомогу з початку такого опалювального сезону.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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