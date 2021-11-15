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Гроші

Деяким українцям змінять порядок розрахунку субсидії: сума та кого стосується

16:58 15 листопада 2021
Гривні

Жителям прифронтових районів Донецької та Луганської областей збільшать розмір субсидій на оплату послуг житлово-комунального господарства.

Як заявила віце-прем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, уряд ухвалив відповідну ухвалу.

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За її словами, українці, які живуть на лінії зіткнення, «вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, тому що їхні будинки залишилися без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій». Тобто такі домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії.

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За словами Верещук, близько 12 тисяч таких домогосподарств зможуть отримати субсидію, в середньому, у 2,5 тис. грн.

Нагадаємо, що на збільшення виплат можуть розраховувати і субсидіанти у «червоних» карантинних зонах — у таких областях на 50 відсотків збільшують соціальні нормативи споживання холодної та гарячої води, газу та електрики, що враховуються під час призначення субсидії.

А у Мінсоцполітики заявляли, що у разі збільшенні комунальних тарифів розмір субсидій збільшуватиметься автоматично, жодних додаткових заяв чи інших документів від людей не потрібно.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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