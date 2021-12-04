Ціна на газ «останньої надії» може зрости до 30 гривень: що відомо

Для майже 500 тис. сімей, які отримують газ від постачальника «останньої надії», ціна на блакитне паливо може зрости до 30 грн/кубометр. Про це попередив «Нафтогаз України», який виступає постачальником останньої надії (ППН) у дев'яти областях.

Наразі «Нафтогаз» пропонує Нацкомісії регулювання енергетики дозволити перевести всіх споживачів ППН на звичайний річний тариф компанії. Якщо регулятор погодиться, то домогосподарства отримуватимуть газ по 7,96 грн/куб. м (без урахування доставки). Якщо ж пропозицію не буде підтримано, то ціна на газ розраховуватиметься за затвердженою Кабміном формулою і може змінюватись щодня. Зважаючи на значне подорожчання газу на світових ринках, для українських клієнтів постачальника «останньої надії» газ може зрости в ціні до 30 і більше гривень за кубометр.

Нагадаємо, до постачальника «останньої надії» споживачі переводяться, якщо їхній попередній газопостачальник не може виконати свої зобов'язання. Наприклад, компанія припинила діяльність, оголосила себе банкрутом тощо. Постачальник останньої надії гарантує газозабезпечення протягом 60 днів, але тарифи у нього вищі порівняно з більшістю компаній.

«Нафтогаз» обслуговує понад 1,4 млн. сімей за річним тарифом «Фіксований». Газ коштує для споживачів 7,96 грн/куб. м, а ціна зафіксована до 30 квітня 2022 року. Крім того, як постачальник «останньої надії» «Нафтогаз» обслуговує майже 500 тис. домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.

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