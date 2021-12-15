Перерахунок пенсії: як збільшити виплати та коли «купівля» стажу не актуальна

Перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, отриманого після призначення пенсії, провадять, якщо пенсіонер продовжував працювати офіційно та сплачував страхові внески.

А укладання договору добровільного страхування, за яким буде здійснено сплату за місяці після виходу на пенсію, не надасть права на перерахунок пенсії. Так, у «Пенсійному кур'єрі» відповіли на запитання пенсіонерки, якій до 30 років стажу не вистачає двох місяців. Жінка цікавилася, чи можна їй «докупити» місяці, яких бракує.

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У такому разі, за офіційного працевлаштування, за людину сплачуватимуться обов'язкові внески. А після закінчення цих місяців можна подавати заяву на перерахунок пенсії. Його мають провести одразу ж — пенсіонеру, який отримав повний стаж, необхідний для обчислення мінімальної пенсії (а для жінок це 30 років), відповідний перерахунок пенсії мають зробити незалежно від того, скільки часу пройшло після призначення або перерахунку пенсії.

Якщо можливості офіційно працевлаштуватися немає, потрібно проаналізувати записи у трудовій книжці з 1 січня 2004 року. Можливо, там є записи про неповні місяці роботи.

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«Наприклад, страховий стаж може становити лише 15 днів за календарний місяць роботи. Це може бути, зокрема, у місяці працевлаштування чи звільнення з роботи. У такому разі можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску, щоб одержати не 15, а 30 днів стажу на місяць. Тоді доплата, наприклад, за чотири неповні місяці додасть два місяці до страхового стажу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 2022 року посилюються вимоги до виходу на пенсію за віком у 60, 63 та 65 років. Так, трудовий стаж має становити, відповідно, не менше 29 років, від 19 до 29 років та від 15 до 19 років.

Фото з Pixabay

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