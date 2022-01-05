Порахували зарплату у п'ятикратному розмірі від «мінімалки»: деяким українцям підняли пенсії на 2 903 гривень

В Україні перерахували пенсії не лише непрацездатним родичам загиблих в АТО, а й ліквідаторам аварії на ЧАЕС з інвалідністю — виплати в середньому підвищили майже на три тисячі гривень.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що перерахунок автоматично зробили для понад 21 тисячі тих, хто отримує пенсії по інвалідності з цієї категорії пенсіонерів.

У Міністерстві також додали, що одержувачам такої пенсії, а також пенсій з втрати годувальника, пов'язаної з аварією на Чорнобильській АЕС, робили перерахунок виходячи із заробітної плати, визначеної із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, як це було раніше передбачено для військових.

«В індивідуальному порядку органи Пенсійного фонду України по кожній пенсійній справі осіб із зазначених вище категорій, яким призначена пенсія відповідно до інших законів, визначають доцільність обчислювати пенсію за Законом України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ із заробітної плати, визначеної за п'ятикратним розміром мінімальної заробітної плати», — зазначили у міністерстві та додали, що про ухвалене рішення органи ПФУ повідомлять письмово або ж смс.

А з 1 березня 2022 року пенсіонерам із цієї категорії, як і всім іншим людям, які вийшли на заслужений відпочинок, виплати проіндексують.

Загалом у 2022 році заплановано 12 етапів підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів.

Також у Мінсоці повідомляли, що з 1 січня 2022 року фінансову допомогу для початку свого бізнесу зможуть отримати безробітні громадяни. За певних умов вона стане безповоротною.

Фото з Pixabay

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