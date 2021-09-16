Індексація виплат: у Кабміні сказали, коли виростуть пенсії

З 1 березня 2023 року щомісячні надбавки до пенсії найстаршим категоріям пенсіонерів будуть регулярно індексуватися. Доплата 300−500 гривень буде переглядатися з поправкою на інфляцію. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

Першими дочекалися рішення про доплату до пенсії особи у віці 80 років і старше — їм 500-гривневу надбавку встановили в 2020 році. На другому етапі надбавки чекають 75−80-річних. Їм з 1 жовтня 2021 року будуть виплачувати додаткові 400 гривень. Перегляд розмір пенсійних виплат 70−75-річним запланований на 1 жовтня 2022 року. Щомісяця пенсіонери будуть отримувати надбавку в розмірі 300 гривень.

Особливо підкреслюється, що доплата торкнеться лише пенсіонерів з низькими пенсіями, які не дотягують до середньоукраїнської зарплати станом на 2020 рік (14 тис. гривень).

Нагадаємо, раніше в Кабміні встановили, як буде змінюватися пенсія в 2022 році. Крім того, у деяких українців є можливість отримувати відразу два види пенсійних виплат.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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