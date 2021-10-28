З 1 листопада зміниться ціна на газ для деяких українців: кого торкнуться зміни

Українці, для яких НАК «Нафтогаз України» є постачальником останньої надії, у жовтні та листопаді заплатять за газ менше, ніж у попередні місяці.

Як повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тариф на газ для українців, які опинилися без постачальників газу (саме для них НАК став постачальником останньої надії), знизили до 7,96 гривні за кубічний метр. Таке рішення цього тижня ухвалив уряд.

Такий самий тариф діє для домогосподарств, які підписали з «Нафтогазом України» річний договір. Ціна для них буде незмінною до весни наступного року.

А за тарифом ПОН — незмінною з 1 жовтня до 30 листопада. Перед рішенням уряду ціна на газ за цим тарифом становила 16,56 гривні за кубометр.

Читайте також: В яких випадках можуть перерахувати тарифи на комунальні послуги й на які саме: пояснили в Держспоживслужбі.

Прем'єр-міністр закликав людей, які залишилися без постачальників газу, підписати договори або з «Нафтогазом», або з іншою компанією.

Раніше повідомлялося, що найнижчі ціни за кубометр у листопаді пропонує ETG.UA — 7,799 грн і Neogas — 7,80 грн. Вище — у Житомирської та Херсонської обласних енергопостачальних компаній — 13,5 грн за кубометр. А в компанії «ТАС Енергія країни» пропонують газ у листопаді за 38,35 грн, щоправда, за місячним тарифом, а за річним — 11,22 грн.

Тим часом в облгазах хотіли б серйозно підвищити тариф на розподіл «блакитного» палива — майже у чотири рази по країні.

Однак у НКРЕКУ заявляли, що поки що жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не приймалося, і що навіть гіпотетичне коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік у середньому по Україні не повинно перевищувати рамки інфляційних процесів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter