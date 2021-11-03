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Правила оплати військового збору: як ФОПу уникнути подвійного оподаткування

16:06 3 листопада 2021
військовий

Податкові агенти, сплачуючи оподатковуваний дохід фізичній особі — резиденту України, мають утримати з доходу 1,5% військового збору. Але, якщо дохід виплачується фізособі-підприємцю (ФОП), військовий збір не утримується. Із таким роз'ясненням виступило управління Державної податкової служби.

Норму встановлено, щоб уникнути подвійного оподаткування військовим збором. Як пояснюють у ДПС, підприємство при виплаті доходів фізичній особі — підприємцю не утримує військовий збір, якщо ФОП надав копії документів про реєстрацію підприємцем.

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Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, які податки мають сплачувати фізособи при отриманні додаткового доходу та за яких умов зареєстровані ФОПи можуть не сплачувати єдиний податок.

З 1 січня від солідної частини фізосіб-підприємців вимагатимуть обов'язкові касові апарати. У податковій роз'яснили, як вираховуватимуть порушників.

Фото ministry_of_defense_ua/instagram

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