Правила оплати військового збору: як ФОПу уникнути подвійного оподаткування

Податкові агенти, сплачуючи оподатковуваний дохід фізичній особі — резиденту України, мають утримати з доходу 1,5% військового збору. Але, якщо дохід виплачується фізособі-підприємцю (ФОП), військовий збір не утримується. Із таким роз'ясненням виступило управління Державної податкової служби.

Норму встановлено, щоб уникнути подвійного оподаткування військовим збором. Як пояснюють у ДПС, підприємство при виплаті доходів фізичній особі — підприємцю не утримує військовий збір, якщо ФОП надав копії документів про реєстрацію підприємцем.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, які податки мають сплачувати фізособи при отриманні додаткового доходу та за яких умов зареєстровані ФОПи можуть не сплачувати єдиний податок.

З 1 січня від солідної частини фізосіб-підприємців вимагатимуть обов'язкові касові апарати. У податковій роз'яснили, як вираховуватимуть порушників.

Фото ministry_of_defense_ua/instagram

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter