Правила оплати військового збору: як ФОПу уникнути подвійного оподаткування
Податкові агенти, сплачуючи оподатковуваний дохід фізичній особі — резиденту України, мають утримати з доходу 1,5% військового збору. Але, якщо дохід виплачується фізособі-підприємцю (ФОП), військовий збір не утримується. Із таким роз'ясненням виступило управління Державної податкової служби.
Норму встановлено, щоб уникнути подвійного оподаткування військовим збором. Як пояснюють у ДПС, підприємство при виплаті доходів фізичній особі — підприємцю не утримує військовий збір, якщо ФОП надав копії документів про реєстрацію підприємцем.
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Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, які податки мають сплачувати фізособи при отриманні додаткового доходу та за яких умов зареєстровані ФОПи можуть не сплачувати єдиний податок.
З 1 січня від солідної частини фізосіб-підприємців вимагатимуть обов'язкові касові апарати. У податковій роз'яснили, як вираховуватимуть порушників.
Фото ministry_of_defense_ua/instagram93
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