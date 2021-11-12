Ціни злетять до 50%: названо харчові продукти, які подорожчають до кінця листопада

В Україні цього року щомісяця зростають ціни на харчові продукти. За прогнозами експертів, до кінця листопада у магазинах знову перепишуть цінники.

У зв'язку з подорожчанням енергоносіїв ціни на всі продукти споживання зростуть на 15% - 50%, передають «Факти ICTV».

Наприклад, ціни на хліб за рік зросли у середньому на 18%, а торти та тістечка стали дорожчими на 80%. Це сталося тому, що на всіх етапах виробництва — від виготовлення борошна до виготовлення кінцевої продукції використовується електрика.

Через подорожчання енергоресурсів було вироблено менше кормів для тварин та свійської птиці. Це спричинило скорочення поголів'я. Відповідно злетіли ціни на яйця та м'ясо. Протягом року свинина подорожчала на 4%, курятина — на 6%, яловичина — на 12%. Яйця стали дорожчими на 8%.

Ціни на овочі, які вирощують у теплицях, також зростали зі зростанням енергоресурсів. Імовірно, перед Новим роком з огляду на попит, зростання цін, ймовірно, прискориться.

Лідерами за ціновими рекордами протягом року стали соняшникова олія та цукор.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, лише за рік цукор піднявся в ціні на 40%, олія — на 58%. До кінця листопада цей продукт стане дорожчим ще на 2−3%.

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А до Нового року ціни знову зростуть.

На думку експертів, не варто очікувати, що роздрібна ціна на цукор збережеться на рівні нинішніх близько 30 гривень. Вже найближчим часом її переглянуть у бік збільшення, пише «Бізнес».

До кінця цього року знову подорожчає гречка, ймовірно, до 60−65 грн.

Стрімко додає в ціні й рис. Нині кілограм недорогих видів цієї крупи коштує 35—45 гривень, але це не межа. На вартості позначається подорожчання енергоносіїв та логістики.

До кінця листопада, ймовірно, не злетять ціни на овочі з борщового набору. Картопля та буряк будуть продаватися по 13 гривень за кілограм, капусту можна буде купити за 8 гривень, цибулю — за 10−11.

Наразі не зросли ціни на українські фрукти. Яблука навіть можуть подешевшати. Фермери змушені знижувати ціни на свою продукцію, щоб хоч щось продати та виручити гроші за свою роботу.

Нагадаємо, Кабмін на 2022 рік збирається значно збільшити ціни на алкоголь та цигарки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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