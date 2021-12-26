З 1 січня українці сплачуватимуть податки по-новому: що зміниться

В 2022 році для українців зміняться ставки деяких податків. Мова йде перш за все про підвищення ставки єдиного соціального внеску для фізосіб-підприємців.

Для підприємців І групи єдиний внесок, що прив'язаний до прожиткового мінімуму, становитиме 248 гривень, тобто 10% від прожиткового мінімуму. Для ФОПів ІІ групи цей відсоток буде вже вдвічі більшим — 1300 грн.

ІІІ група сплачуватиме 5% від доходу або ж 3% доходу і податок на додану вартість (ПДВ).

Крім того, з 1 січня набирає чинності так званий «ресурсний закон», що передбачає нарахування додаткових або збільшення наявних податків. Так, зростуть акциз на алкоголь, податок на використання сільськогосподарської землі і з'явиться податок на додану вартість із рекламодавців Google та Meta (Facebook), зареєстрованих в Україні.

Також з прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об'єктів житлової нерухомості протягом року, з 1 січня продавець має сплачувати не 5%, а 18%.

Другий продаж житла за рік, як і раніше, оподатковується за ставкою 5%, а перший — звільняється від оподаткування.

І нарешті, найрезонанснішою новою нормою є запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на ІІ, ІІІ та IV групах спрощеного оподаткування. До речі, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вказав на головну проблему підприємців, яким податкова служба досі не надала жодних пояснень нових податкових процедур.

Нагадаємо, Кабмін перелік підприємців, які і з 1 січня можуть не використовувати голова касові апарати. До них, зокрема, віднесено підприємців, які продають товари на території сіл. Проте підприємці, звільнені від обов'язків використовувати РРО або ПРРО, повинні користуватися розрахунковими книгами та книгами обліку розрахункових операцій.

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