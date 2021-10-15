Правила отримання пенсії для деяких українців можуть змінити: що відомо

З 2023 року в Україні хочуть запустити програму накопичувальної пенсії з обов'язковими додатковими пенсійними відрахуваннями, а до цього планують поекспериментувати на медиках і поліцейських, передбачивши для них бонус у вигляді накопичувальної пенсії. Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що ініціативу вже підтримали МОЗ і МВС.

Якщо все піде, як задумано, то на другому етапі програмою накопичувальних пенсій планується охопити вчителів, військових і соціальних працівників.

На третьому етапі пропонується, щоб під час приватизації державних підприємств майбутній власник зобов'язувався впровадити накопичувальні пенсії для співробітників.

Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю «ФАКТАМ» відзначав, що ініціативи Мінсоцполітики ще «сирі», в них не передбачено варіант, коли людина працює поліцейським або медиком, а потім звільняється і переходить на роботу в іншу сферу. Що буде з пенсійними відрахуваннями, згорять вони чи ними можна буде скористатися, з проекту не ясно.

У той же час Розенко вважає, що зараз краще зосередитися не на допрацюванні ідеї з соцпакетами для обраних професій, а запускати програму накопичувальних пенсій для всіх. «У нас сьогодні вже все працює … Недержавні пенсійні фонди на ринку вже більше 15 років», — нагадує він.

Дані Мінсоцполітики підтверджують, що програмою накопичувальних пенсій вже користується досить солідний відсоток українців. Близько 900 тис. чоловік роблять внески у 60 недержавних пенсійних фондів і отримали понад мільярд гривень додаткових пенсій.

Нагадаємо, екс-міністр соцполітики Андрій Рева підрахував, скільки зможе заробити на додаткову пенсію українець, який одержує 15 тис. гривень зарплати, якщо для відрахувань буде використовуватися формула, яку запропонував уряд. Підрахунки показали, що «надбавка» до солідарної пенсії складе 1,8 тис. гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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